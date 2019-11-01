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Pire’nin dolması için fırsat

Pire’nin dolması İzmir için fırsat
Giriş Tarihi: 1.11.2019

ve Geliştirme Komitesi, ülkedeki 'nı işleten 'in, limanın kapasitesinin 10 milyon 'ya (yirmi ayak eşdeğer birimi) çıkarılmasını öngören yeni konteyner terminali yatırım planını kabul etmedi.

Yunanistan Liman Planlama ve Geliştirme Komitesi, ülkedeki Pire Limanı'nı işleten Çin'in, limanın kapasitesinin 10 milyon TEU'ya (yirmi ayak eşdeğer birimi) çıkarılmasını öngören yeni konteyner terminali yatırım planını kabul etmedi.

LOJİSTİK GÜÇ VAR

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, bu gelişmenin, İzmir limanlarının 'Çin'in yeni İpekyolu' olarak bilinen Kuşak ve Yol Projesi'nde yer alması için fırsat olabileceğini söyledi. DTO İzmir Şubesi Ekim ayı meclis toplantısında konuşan Öztürk, Pire Limanı'nın doğal genişleme sınırlarına ulaştığını açıkladı. Öztürk, "Pire Limanı şehir merkezinde ve artık gidecek yer yok. Bu bizim için fırsat. İnşallah Çandarlı için iyi olur. Volkswagen'in Manisa'da yatırım kararı alması da Ege Bölgesi'nin lojistik gücünden kaynaklanıyor" dedi.

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