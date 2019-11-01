Turist sayısı 41 milyonu aştı

Türkiye 50 milyon turist 50 milyar dolar gelir hedefine adım adım yaklaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri Türkiye'ye yılın ilk 9 ayında toplam 41 milyon 564 bin 536 ziyaretçinin geldiğini gösterdi.

Türkiye 50 milyon turist 50 milyar dolar gelir hedefine adım adım yaklaşıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri Türkiye'ye yılın ilk 9 ayında toplam 41 milyon 564 bin 536 ziyaretçinin geldiğini gösterdi. Rusya Federasyonu, Almanya ve İngiltere Türkiye'ye sırasıyla en çok ziyaretçi gönderen ülkeler oldu.



DOLULUK SÜRÜYOR



Üçüncü çeyrekte 14 milyar dolar turizm gelirine ulaşılırken, ilk 9 ayın toplamında 26 milyar 634 milyon 764 bin dolar turizm geliri elde edildi. Yılın üçüncü çeyreğinde ve ilk 9 ayındaki kişi başı harcama ise 649 dolar oldu. Türkiye Otelciler Birliğinden (TÜROB) yapılan açıklamaya göre, hızlı geçen Ağustos ayının ardından otellerdeki doluluk oranlarındaki artış hızı yavaşlasa da yükseliş Eylül ayında da devam etti. Türkiye'nin Eylül 2019 otel dolulukları, 2018 yılının aynı ayına göre yüzde 5,8 artarak yüzde 74,9 olarak kaydedildi. Eylül'de yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 13,23 artışla 5 milyon 426 bin 818 oldu.