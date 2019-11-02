Altın fiyatları ne kadar? 2 Kasım Cumartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları düştü mü? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın yükseldi mi? soruları yakından takip ediliyor. İşte 2 Kasım Cumartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları ne kadar? Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 277,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 277,70 liradan, bin 829 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 850 liradan, 253 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257 liradan, bin 787 liradan alınan tam altın bin 807 liradan, 894 liradan alınan yarım altın 904 liradan ve 447 liradan alınan çeyrek altın 452 liradan satıldı. İşte 2 Kasım Cumartesi altın fiyatları...
GRAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 277,81 TL
SATIŞ: 277,90 TL
ÇEYREK ALTIN FİYATI
ALIŞ: 444,25 TL
SATIŞ: 454,31 TL
YARIM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 885,72 TL
SATIŞ: 908,63 TL
TAM ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.776,99 TL
SATIŞ: 1.811,70 TL
CUMHURİYET ALTIN FİYATI
ALIŞ: 1.841,00 TL
SATIŞ: 1.869,00 TL
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