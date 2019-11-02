Altın fiyatları ne kadar? 2 Kasım Cumartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları düştü mü? Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri altın yatırımcısı tarafından araştırılıyor. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın yükseldi mi? soruları yakından takip ediliyor. İşte 2 Kasım Cumartesi altın fiyatları...