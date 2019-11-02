Emekliye zamda 2 farklı beklenti

Milyonlarca emeklinin Ocak 2020 zamlarının netleşmesi için süre azalıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zamları YEP ve Merkez Bankası enflasyon tahminine göre % 6.65, beklenti anketine göre ise % 7.3 olacak

Milyonlarca emeklinin Ocak 2020 zamlarının netleşmesi için süre azalıyor. Yeni yapılacak artışları bekleyen SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak zammı için 2 farklı tahmin var. Zam; YEP ve Merkez Bankası enflasyon tahminine göre % 6.65, beklenti anketine göre ise % 7.3 olacak. 9 milyonu aşkın SSK ve Bağ- Kur emeklisinin Ocak ayı artışını, 2019'un ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Bu da 3 Ocak'ta belli olacak. Ancak enflasyon tahminleri zam oranının ipuçlarını veriyor. Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12 olarak yer alıyor. Merkez Bankası da önceki gün 2019 yılı enflasyon tahminini yüzde 12'ye çekti.



ENFLASYON BELİRLEYECEK



Bu tahmine göre bu yılın ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon, yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 6.65 olarak gerçekleşecek. Merkez Bankası'nın son beklenti anketinde ise ekonomistlerin 2019 yılı enflasyon tahmini yüzde 12.69 çıktı. Bu tahmin ise 2019'un ikinci yarısındaki enflasyonun yani SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Ocak artışının yüzde 7.3 olabileceğini gösteriyor.