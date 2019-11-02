Eylül’de 522 yatırım teşvik belgesi verildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Eylül'de 522 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 7 milyar 273 milyon 534 bin 370 lira olarak hesaplandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca Eylül'de 522 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 7 milyar 273 milyon 534 bin 370 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 18 bin 579 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Buna göre Boylam Enerji Çanakkale'de 853 milyon lira yatırım bedelli RES tesisi kuracak. Öte yandan, sabit yatırım tutarı 886 milyon 122 bin 648 lira olan ve bin 520 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 32 yatırım teşvik belgesi iptal edildi. Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 27 milyar 961 milyon 326 bin 980 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 27 bin 966 olarak gerçekleşti.