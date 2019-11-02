Telekom gelir ve kâr rekoru kırdı

Türk Telekom 2019'un 9 ayında son 11 yılın rekor gelir artışına ve son 7 yılın rekor net kârına imza attı. Dokuz ayda yüzde 15,6'lık büyüme gerçekleştiren Türk Telekom, aynı sürede 17,4 milyar TL gelir elde ederek 2008'deki halka arzdan bu yana ilk dokuz aylık dönemler içerisindeki en yüksek büyüme performansını kaydetti

Türk Telekom 2019'un 9 ayında son 11 yılın rekor gelir artışına ve son 7 yılın rekor net kârına imza attı. Dokuz ayda yüzde 15,6'lık büyüme gerçekleştiren Türk Telekom, aynı sürede 17,4 milyar TL gelir elde ederek 2008'deki halka arzdan bu yana ilk dokuz aylık dönemler içerisindeki en yüksek büyüme performansını kaydetti. Ayrıca, Türk Telekom güçlü faaliyet performansı ve etkin faaliyet gideri yönetimi sayesinde sadece 2019 üçüncü çeyrekte 1,1 milyar TL net kâr elde ederek son 11 yılın en yüksek üçüncü çeyrek dönem net kârına ulaştı. 2019'un dokuz ayındaki net kârı da 1,9 milyar TL olarak gerçekleşti. Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, "Başarılı performansımızı 3. çeyrekte de sürdürdük" dedi.