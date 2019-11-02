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, akıllı asistanı ’yi kullanıma sundu

Vakıfbank, akıllı asistanı VİBİ’yi kullanıma sundu
Giriş Tarihi: 2.11.2019

, bankacılık işlemlerinde müşterilerine özel hizmet verecek olan yeni sesli asistanı 'yi basın toplantısıyla tanıttı. "Yapay değil yapan zekâ" olarak isimlendirilen ViBi, 300'e yakın bankacılık işlemi için VakıfBank müşterilerine destek sağlayacak.

Vakıfbank, bankacılık işlemlerinde müşterilerine özel hizmet verecek olan yeni sesli asistanı ViBi'yi basın toplantısıyla tanıttı. "Yapay değil yapan zekâ" olarak isimlendirilen ViBi, 300'e yakın bankacılık işlemi için VakıfBank müşterilerine destek sağlayacak. VakıfBank'ın dijital dünyadaki sesi ViBi, müşteri alışkanlıklarını analiz ederek kişiye özel asistanlık hizmeti verecek. Vakıf- Bank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "Bugünün ihtiyaçlarına göre 'yarını kodlamak' da bize yeterli gelmiyor. Müşteri beklentilerini ve teknolojinin bizi nereye götürdüğünü sürekli analiz ediyoruz. Blokzincir, açık bankacılık, yapay zekâ, robotik yazılım gibi kavramlar artık Bankacılık uygulamaları içinde çok hızlı bir şekilde konumlanıyor. Tüm bu gelişmeleri yakından takip ediyoruz" dedi.

IDC TÜRKİYE'DEN VAKIF KATILIM'A ÖDÜL

Vakıf Katılım, IDC Türkiye tarafından düzenlenen ve dijital dönüşüm alanında fark oluşturan projelerin yer aldığı "IDC Finance Summit 2019"da tabana yaygınlık kategorisinde "Online/Offline Kanallardan İstanbulkart Yükleme İşlemleri Projesi" ile ikinci oldu.

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