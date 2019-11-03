İzmir'de 'Ayaklı İşkur' lakabıyla tanınan İlhan Baran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla 5 yılda bin 400 kişiyi iş sahibi yaptı.
İzmir'de 'Ayaklı İşkur' lakabıyla tanınan İlhan Baran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla 5 yılda bin 400 kişiyi iş sahibi yaptı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan ve bir kurumda amirlik yapan Baran (40), "Paylaşımlarının fazla kişiye ulaşması beni mutlu ediyor. Günde 15-20 kişi başvuru yapıyor. İşe girenlerden ihtiyaç sahibine bir çift ayakkabı, günlük erzak almalarını istiyorum. Vatandaşlar artık bir yerde iş ilanı gördükleri zaman hemen benimle paylaşıyor" dedi.
‘Ayaklı İşkur’ 1400 kişiye iş buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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