‘Ayaklı İşkur’ 1400 kişiye iş buldu

İzmir'de 'Ayaklı İşkur' lakabıyla tanınan İlhan Baran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla 5 yılda bin 400 kişiyi iş sahibi yaptı.

İzmir'de 'Ayaklı İşkur' lakabıyla tanınan İlhan Baran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla 5 yılda bin 400 kişiyi iş sahibi yaptı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan ve bir kurumda amirlik yapan Baran (40), "Paylaşımlarının fazla kişiye ulaşması beni mutlu ediyor. Günde 15-20 kişi başvuru yapıyor. İşe girenlerden ihtiyaç sahibine bir çift ayakkabı, günlük erzak almalarını istiyorum. Vatandaşlar artık bir yerde iş ilanı gördükleri zaman hemen benimle paylaşıyor" dedi.