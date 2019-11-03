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’ 1400 kişiye iş buldu

‘Ayaklı İşkur’ 1400 kişiye iş buldu
Giriş Tarihi: 3.11.2019

'de '' lakabıyla tanınan , hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla 5 yılda bin 400 kişiyi iş sahibi yaptı.

İzmir'de 'Ayaklı İşkur' lakabıyla tanınan İlhan Baran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarla 5 yılda bin 400 kişiyi iş sahibi yaptı. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde yaşayan ve bir kurumda amirlik yapan Baran (40), "Paylaşımlarının fazla kişiye ulaşması beni mutlu ediyor. Günde 15-20 kişi başvuru yapıyor. İşe girenlerden ihtiyaç sahibine bir çift ayakkabı, günlük erzak almalarını istiyorum. Vatandaşlar artık bir yerde iş ilanı gördükleri zaman hemen benimle paylaşıyor" dedi.

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