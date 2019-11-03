Maaşlarda 372 lira artış olacak

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak zamlarını bekliyor. Bununla ilgili hesaplamalar yapılmaya başlandı. Yeni Ekonomi Programı'nda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 15.9'dan yüzde 12'ye çekildi.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak zamlarını bekliyor. Bununla ilgili hesaplamalar yapılmaya başlandı. Yeni Ekonomi Programı'nda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 15.9'dan yüzde 12'ye çekildi. Buna göre emekliler için Ocak zammı yüzde 6.65 olacak. Ek ödemeler ve promosyon hariç SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları 80 lira ile 372 lira arasında artacak. Zamlı tutar yeni yılda maaşlara yansıyacak.



EN DÜŞÜK MAAŞ 1.268 LİRA



Yapılan hesaplamalara göre 2020'de en düşük emekli maaşı 1.268 TL olacak. Taban aylık 2000 yılından önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 127 TL, emeklilerinde ise 2 bin 681 TL olacak. Bu zamlar yapılırken aile yardımlarında da artış olacak. Eşi çalışmayan ve 6 yaşından küçük 2 çocuğu olan memura ödenen tutar 433 TL'den 481 TL'ye çıkacak. Emekli doktora her ay yapılan ek ödemeler artacak. Bu kapsamda uzman doktorların aylık ek ödemesi 2 bin 502 TL, uzman olmayanların da 1.913 TL'ye ulaşabilecek. Yeni yılda 65 yaş aylığına da zam gelecek. Şu an 637 TL olan 65 yaş maaşı 677 TL olacak. Evde bakım aylığı ise 1.471 TL'ye kadar çıkabilecek. Yeni yılda yüzde 40 ila yüzde 69 engeli olan vatandaşların engelli maaşları 541, yüzde 70 ve üstü engelli olanların ki de 811 TL'ye çıkacak. Asgari ücret de 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren artacak. Tüm çalışanlara ödenen asgari geçim indirimi (AGİ), en düşük ve en yüksek işsizlik maaşı gibi tutarlar da zamlanacak.



NÖBET ÜCRETLERİ YÜZDE 50 ARTACAK



Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun yazılı kararıyla ödenmeyen yüzde 50 artırımlı nöbet ücretleri konusunda, Danıştay 12. Dairesi, idareyi haksız bulunca Sağlık Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığın yüzde 50 artırımlı nöbet ücretinin ödenmesi için illere yazı göndermesinin ardından acile hizmet veren röntgen ve laboratuvar çalışanlarının yüzde 50 artırımlı nöbet ücreti almalarının önündeki engel kalkmış oldu.