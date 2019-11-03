Salihli’ye 200 milyon liralık zirai ilaç yatırımı

Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. etapta zirai ilaç ve tohum sektöründe üretim yapacak Agrobest Grup'a ait 200 milyon liralık fabrikanın temeli törenle atıldı.

Salihli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 2. etapta zirai ilaç ve tohum sektöründe üretim yapacak Agrobest Grup'a ait 200 milyon liralık fabrikanın temeli törenle atıldı. Açılışını Manisa Valisi ve Salihli OSB Müteşebbis Heyet Başkanı Ahmet Deniz'in yaptığı tesiste 700 kişinin istihdam edileceği belirtildi. Törende konuşan Agrobest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eroğlu, "Tesisimizin ilk bölümünü 2020'de hizmete açacağız" dedi. İlçe Belediye Başkanı ve Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda da "Tarihi bir güne tanıklık ediyoruz. İlçede işsizlik OSB'deki yatırımlarla en aza inecek" dedi.

EMRE SAÇLI