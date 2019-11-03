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Haberler > Ekonomi > SOCAR Türkiye’de üst düzey iki atama

’de üst düzey iki atama

SOCAR Türkiye’de üst düzey iki atama
Giriş Tarihi: 3.11.2019

'de yaklaşık bir yıldır devam eden entegrasyon süreci 1 Kasım itibarıyla tamamlanırken, yeni yapılanma çerçevesinde oluşturulan iki başkanlığa üst düzey atamalar yapıldı.

SOCAR Türkiye'de yaklaşık bir yıldır devam eden entegrasyon süreci 1 Kasım itibarıyla tamamlanırken, yeni yapılanma çerçevesinde oluşturulan iki başkanlığa üst düzey atamalar yapıldı. SOCAR Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, daha önce Petkim Genel Müdürü olan Anar Mammadov, Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Başkanlığı görevine getirilirken, daha önce STAR Rafineri'nin Genel Müdürü olan Mesut İlter ise Operasyonel Mükemmellik Başkanlığı görevini üstlendi. Açıklamada, Mammadov ve İlter'in yeni atamalarının yanı sıra Petkim Genel Müdürlüğü ve STAR Rafineri Genel Müdürlüğü görevlerine devam edeceği belirtildi.

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