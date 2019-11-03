THY’den 3 yeni hat müjdesi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 2020 yılında İstanbul Havalimanı'ndaki 3. pistin hizmete girmesiyle oluşacak ek kapasite ve slot imkanı ile başta Japonya ve Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkeleri ile Amerika kıtasına yeni hatlar açılacağını bildirdi.

TÜRK Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, 2020 yılında İstanbul Havalimanı'ndaki 3. pistin hizmete girmesiyle oluşacak ek kapasite ve slot imkanı ile başta Japonya ve Çin olmak üzere Uzak Doğu ülkeleri ile Amerika kıtasına yeni hatlar açılacağını bildirdi. AYCI, "Tokyo'da Narita'ya ilaveten Haneda Havalimanı'ndan da gerekli uçuş izinlerini aldık. 2020 yılı itibarıyla Haneda'ya 7, Narita'ya 4 frekans uçuş gerçekleştireceğiz. Çin'de İpek Yolu'nun başlangıcı kabul edilen Xian noktası için izinler alındı. En kısa sürede bu noktaya sefer başlatmak istiyoruz." dedi.



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THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı şunları söyledi: "Newark'ı (ABD) tekrar odağımıza aldık. Kanada'da Vancouver için de çalışmalarımızı yapıyoruz."