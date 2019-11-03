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’dan gerçek ’de dünya hız rekoru

Türk Telekom’dan gerçek 5G’de dünya hız rekoru
Giriş Tarihi: 3.11.2019

Türk Telekom, Huawei ile birlikte canlı test şebekesi üzerinde gerçekleştirdiği denemede saniyede 2.9 Gbps üzeri hızlara ulaşarak bu alanda dünya rekorunu kırdı.

Türk Telekom, Huawei ile birlikte canlı 5G test şebekesi üzerinde gerçekleştirdiği denemede saniyede 2.9 Gbps üzeri hızlara ulaşarak bu alanda dünya rekorunu kırdı. Kullanıcıya daha yüksek hız ve daha geniş kapsama alanı içerisinde iyileştirilmiş geniş bant deneyimi sunan bu teknolojiyi, 3.5 GHz ile çalışan, 3GPP standartları ile uyumlu olarak kullanan Türk Telekom, dünyadaki en yüksek 5G hızına ulaştı. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türk Telekom'un gerçekleştirdiği denemede, "5G NR Carrier Aggregation teknolojisini canlı 5G test şebekemiz üzerinde başarıyla uygulayarak dünyada eşi benzeri görülmemiş hızlara ulaştık" dedi.

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