Türkiye’nin Ekim ihracatı 16 milyar 336 milyon dolar

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Denizli'de Türkiye'nin Ekim ayı ihracatının 16 milyar 336 milyon dolar olduğunu açıkladı. Pekcan, "İhracatımız belli bir dinamizmle sürüyor ve Türkiye ekonomisinin büyümesinde itici güçlerden biri olmaya devam ediyor. Üretim ve ihracata dayılı büyümeyi el birliği ile sürdüreceğiz" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Denizli'de Türkiye'nin Ekim ayı ihracatının 16 milyar 336 milyon dolar olduğunu açıkladı. Pekcan, "İhracatımız belli bir dinamizmle sürüyor ve Türkiye ekonomisinin büyümesinde itici güçlerden biri olmaya devam ediyor. Üretim ve ihracata dayılı büyümeyi el birliği ile sürdüreceğiz" dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Denizli'de gerçekleştirilen 'Ekim Ayı İhracat Rakamları'nın açıklandığı toplantıya Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) ev sahipliği yaptı. Collessea oteldeki toplantıda konuşan Bakan Pekcan, "Denizli bu sene ilk defa 3 milyar dolar seviyesini aşarak en çok ihracat yapan ilk 10 ülke arasına girdi. Denizli 173 ülkeye ihracat yapıyor, bu çeşitlilik Denizli'nin potansiyelinin büyüklüğünü gösteriyor. 3 milyar dolar buna göre Denizli'nin potansiyelinin altında" dedi. Pekcan, YEP ile yüzde 5'lik büyümenin yakalanacağını söyledi. Toplantıda TİM Başkanı İsmail Gülle de açıklamalar yaptı.



41 FİRMAYA ÖDÜL



Toplantının son bölümünde 2018 yılında en çok ihracat yapan Denizlili 41 firmaya ödülleri verildi. Toplantıya Bakan Pekcan'ın yanı sıra Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, TİM Başkanı İsmail Gülle, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, milletvekilleri ile çok sayıda sanayici ve iş adamı katıldı.



YENİ DESTEKLER DEVREDE



Pekcan, Türk Eximbank'ın, uygun maliyetli kredi ve ihracat kredi sigortası programlarıyla her zaman ihracatçılarının yanında olduğunu belirterek, "Yeni destekler de devreye girecek. Kredilerin yüzde 53'ünü banka veriyor" dedi.

HASAN DURNA