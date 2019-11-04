Altın fiyatları ne kadar? 4 Kasım Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Altın yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın yeni haftaya nasıl başladı? Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler altın yatırımcısı tarafından merak ediliyor. İşte 4 Kasım Pazartesi altın fiyatları...
Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Güvenli yatırım aracı olarak tercih edilen altının yeni haftaya nasıl başladı araştırılıyor. Altın fiyatları, doların zayıf imalat verisinin etkisiyle gerilemesi sonucunda yatay seyrediyor. İşte 4 Kasım Pazartesi gram altın, çeyrek altıni yarım altın, tam altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 276,90 TL
SATIŞ: 276,94 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 444,68 TL
SATIŞ: 454,67 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 886,58 TL
SATIŞ: 909,35 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.778,72 TL
SATIŞ: 1.813,13 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.843,00 TL
SATIŞ: 1.871,00 TL
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