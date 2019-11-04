Altın fiyatları ne kadar? 4 Kasım Pazartesi gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? Altın yükseldi mi? Gram altın, çeyrek altın yeni haftaya nasıl başladı? Altın fiyatlarında yaşanan gelişmeler altın yatırımcısı tarafından merak ediliyor. İşte 4 Kasım Pazartesi altın fiyatları...