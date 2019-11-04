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Bakan 'tan açıklaması

Bakan Berat Albayrak'tan enflasyon açıklaması

04.11.2019, 13:43 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019,13:59

, "Enflasyonla mücadelede attığımız adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Ekim ayı rakamları ile 'de son 3 yılın en düşük seviyelerini yakaladık. dedi

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Ekim ayında yüzde 2 oldu. Böylece yıllık TÜFE yüzde 8,55 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyondaki düşüşe ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak hedeflerin tutturulacağını söyledi.

"ORANLARI TUTTURACAĞIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız." dedi.

"SON 3 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ"

Twitter üzerinden bugün açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Albayrak, enflasyonla mücadelede atılan adımların meyvelerini vermeye devam ettiğini belirterek, "Ekim ayı rakamları ile TÜFE'de son 3 yılın en düşük enflasyon seviyelerini yakaladık. Enflasyonla mücadelede aynı kararlı duruşu sürdürecek ve yıl sonunda hedeflediğimiz oranları tutturacağız." diye konuştu.

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

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