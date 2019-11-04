Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme! BES düzenlemesinde yenilikler neler?BES nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni düzenleme geldi. BES üyeleri yeni sistem ile birlikte nelerin değiştiğini merak ediyor. Yeni BES'e göre bireysel emeklilikte gençlere sağlanan devlet katkısı artacak. Evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek. İşte Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki yenilikler...

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne yeni düzenleme geldi. BES müşterileri yeni sistemi ile birlikte neler değiştiğini araştırıyor. Bireysel emeklilikte otomatik katılım tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek. Bireysel emeklilik sistemine girenlere sağlanan devlet destekleri yaşa göre değişecek. Evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığınca hazırlanan ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan programda, dünya ekonomisindeki gelişmelere ve temel göstergelere yer verildi.



Programda, Türkiye ekonomisi, büyüme, istihdam ve yatırımlar konusunda 2020 yılı hedefleri sıralandı.



"Eğitim", "Sağlık", "Adalet", "Güvenlik", "Çevre", "Temel Hak ve Özgürlükler", "Sivil Toplum Kuruluşları", "Aile ve Kadın", "Afet Yönetimi", "Kültür ve Sanat", "İstihdam ve Çalışma Hayatı" gibi başlıklarda amaç ve hedeflerin paylaşıldığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, 403 sayfadan oluşuyor.

Programa göre, bireysel emeklilikte otomatik katılım tamamlayıcı emeklilik sistemine dönüşecek.



Sistemine girenlere sağlanan devlet destekleri yaşa göre değişecek.

Evlilik, sağlık, eğitim nedeniyle sistemden çıkmadan nakit çekme imkanı gelecek.

Bireysek emeklilikte gençlere sağlanan devlet katkısı artacak.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ (BES) NEDİR?

Bireysel Emeklilik Sistemi (kısaca "BES"), kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemidir. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir oluşturur.