Defne bebek annesini yatırımcı yaptı

İZMİR'İN Gaziemir ilçesinde yaşayan Asiye Ciğeroğlu, aldığı yüzme eğitimi sonrasında kızının sırt kasları ve kollarının güçlendiğini görünce tüm çocukların gelişimini destekleyecek bir merkez kurmaya karar verdi.

İZMİR'İN Gaziemir ilçesinde yaşayan Asiye Ciğeroğlu, aldığı yüzme eğitimi sonrasında kızının sırt kasları ve kollarının güçlendiğini görünce tüm çocukların gelişimini destekleyecek bir merkez kurmaya karar verdi. Down Sendromu ile dünyaya gelen Defne Ciğeroğlu, yüzme eğitimi sayesinde fiziksel gelişiminde meydana gelen ilerleme ile annesine iş dünyasında yol açtı. Asiye Ciğeroğlu, 0-5 yaş arası bebekler için özel havuzlarda su güvenliği, yüzme dersleri, duyu eğitimi ve SPA hizmeti veren bir firmanın ikinci şubesini açtı. Merkezde 0-36 ay çocuklar için hem yüzme dersleri hem de duyu aktiviteleri yaptıklarını ifade eden marka kurucusu ve eğitmen Yasemin Doğurga, "Özel çocuklar için havuzlarımız özel tasarlandı. Karada yapamadıkları bütün hareketleri suda yapabildikleri için gelişimlerine katkı sağlanıyor" dedi.