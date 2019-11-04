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? Euro ne kadar? 4 Kasım Pazartesi kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 4 Kasım Pazartesi döviz kuru...

04.11.2019, 09:41

Dolar düştü mü? Euro bugün ne kadar? soruları merakla araştırılıyor. Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmelerini araştırıyor. Peki dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte 4 Kasım Pazartesi kuru...

Dolar ve euro ne kadar? Dolar yükseldi mi? Euro ne kadar? Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7080 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3710 lira olmuştu. Peki dolar ve euro yeni haftada ne kadar? İşte 4 Kasım Pazartesi döviz yatırımcısı...

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