Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 4 Kasım Pazartesi döviz kuru...

Dolar düştü mü? Euro bugün ne kadar? soruları merakla araştırılıyor. Dövizi yatırım aracı olarak tercih edenler dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmelerini araştırıyor. Peki dolar ve euro yeni haftaya nasıl başladı? İşte 4 Kasım Pazartesi döviz kuru...