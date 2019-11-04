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Ekim ayı rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

04.11.2019, 10:05

Ekim ayı rakamlarını açıkladı. Enflasyon yıllık bazda 8,55'e geriledi.

Piyasaların merakla beklediği Ekim ayı enflasyon verisini Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Enflasyon yıllık bazda 8,55'e geriledi.

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