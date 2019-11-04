Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon yıllık bazda 8,55'e geriledi.
Piyasaların merakla beklediği Ekim ayı enflasyon verisini Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. Enflasyon yıllık bazda 8,55'e geriledi.
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