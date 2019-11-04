Gayrimenkul hizmetlerini tek çatıda buluşturdu

Ticarete çocuk yaşta su satarak başlayan Seyhun Acar, sigortadan kuyumculuğa farklı sektörlerdeki başarılarının ardından, gayrimenkul alım satımında A’dan Z’ye her hizmeti birleştirdiği özgün bir marka yarattı

İzmir'de çocukluk yıllarından itibaren babasının esnaf lokantasında çalışan; su satıcılığından motor tamirine, kuyumculuktan pazarlamacılığa kadar birçok sektörde görev alan Seyhun Acar, kendini adeta çekirdekten yetiştirerek gayrimenkul sektörüne farklı bir bakış açısı kazandıran MASSE markasıyla sektörün zirvesine çıktı.

Coldwell Banker ve Keller Williams'tan sonra TÜGEM İzmir İl Yönetim Kurulu'nda Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Seyhun Acar, şirketiyle İzmir Ticaret Odası'na üye oldu. 1981 yılında Ankara'da doğan Seyhun Acar, 1985 yılında babasının memuriyeti nedeniyle İzmir'e geldi. Memuriyetten emekli olduktan sonra iş yaşamına esnaf olarak devam eden babasını daima örnek aldığını söyleyen Acar, "Çocukluğumdan beri insan ilişkilerim çok kuvvetliydi. Dükkanda çalışmak yerine kendimce bir girişimcilik yapıp orada sürahiyle su satıyordum. 9 Eylül Üniversitesi Makine Teknikerliği bölümü mezunuyum. Bir yandan okurken, bir yandan da sigortacılık yaptım. Sonra bir mağazada satış departmanında işe başladım. Farklı insanlarla iş yaparken büyük deneyim kazandım" dedi.

KUYUMCULUK YILLARI

Esnaf bir tanıdığından kuyum sektöründe çalışma teklifi, Seyhun Acar'ın hayatının akışını büyük ölçüde değiştirmiş. Çeşitli firmalarda 8 yıl kuyumculuk sektörüne büyük emek veren Acar, "Satışta insan sarrafı oldum derken, kendimi bir anda kuyum sektöründe buldum. İş çevremi bu meslek sayesinde çok hızlı geliştirdim ve insan biriktirdim. 2015 yılında kendi sosyal medya ve etki çevremle dijital portallardan müşteriler de kazanarak, kendi ekmeğimi kazanmaya devam ettim" ifadesini kullandı. Kuyumculukta çalışırken emlak danışmanlığı yapmak için belgesini de alan Seyhun Acar, "Bu belgeyi emekliliğimde kullanırım diyordum ama Nisan 2016'da sektöre girdim ve Ağustos 2017'de ciroda Türkiye birincisi oldum" diyor.



KİŞİYE ÖZEL DANIŞMANLIK

Kendine koyduğu hedefleri gerçekleştirdikçe yeni hedefler belirleyen Acar, sektörde farklı bir grupla da çalışarak Türkiye çapında birçok ödül ve madalya kazanmış. Sonunda da kişiye özel gayrimenkul danışmanlığı yapmak ve farklı hizmetler verebilmek çin kendi firmasını kurmuş.



"İZMİR'İN POTANSİYELİ BÜYÜK"

İZMİR'İN şu anda Türkiye'nin parlayan yıldızı olduğunu ve ticaretinin daha da geliştiğini dile getiren Seyhun Acar, "İzmir büyük bir potansiyel taşıyor. Önemli olan doğru ve farklı bir hizmet verebilmek. Masse, Türkiye için çok yeni bir konsept. İzmir'de de ilk kez biz uyguluyoruz. Yönetimini üstlendiğimiz binaların ikinci el satış ve pazarlamasını da yapıyoruz. Tek kişi bir yeri yönettiğinde oranın fiyat politikasını da korumuş oluyoruz" dedi.

A'DAN Z'YE BÜTÜNLEŞİK HİZMET

MASSE markasını kısa süre önce sektörün hizmetine sunan ve MASSE isminin kendi aile fertlerinin isimlerinin baş harflerinden oluştuğunu söyleyen Acar, "Masse İngilizce'de 'hep birlikte' anlamına geliyor. 360 derece bütünleşik hizmet vermek istediğim için uygun bir marka ismi oldu. İnternette ilan vermekle, eve branda asmakla bitmiyor bu iş. Müteahhit firma bize geldiği zaman daire satış, reklam ve pazarlama, satış ofisi kurma, bina yönetimi, sigorta işlemleri, genel temizlik hizmetleri, evden eve taşımacılık gibi hizmetleri tek noktadan sunabiliyoruz" dedi.

FARK YARATANLAR - ŞENOL KANTÜRK