Altın fiyatları ne kadar? 5 Kasım Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları düştü mü? Gram altın bugün ne kadar? soruları merak ediliyor. Altını güvenli yatırım aracı olarak tercih edenleri altın fiyatlarını araştırıyor. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Çeyrek altın, yarım altın ne kadar? İşte 5 Kasım Salı altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 276,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 276,80 liradan, bin 823 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 844 liradan, 252 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 256 liradan, bin 781 liradan alınan tam altın bin 801 liradan, 891 liradan alınan yarım altın 901 liradan ve 445 liradan alınan çeyrek altın 450 liradan satıldı. İşte 5 Kasım Salı altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 277,83 TL

SATIŞ: 277,79 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 443,13 TL

SATIŞ: 453,17 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 883,48 TL

SATIŞ: 906,33 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.772,51 TL

SATIŞ: 1.807,12 TL

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.836,00 TL

SATIŞ: 1.863,00 TL