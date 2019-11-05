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Bakan 'tan altın tahvili açıklaması: Tarihi bir rekora ulaştık

Bakan Berat Albayrak'tan altın tahvili açıklaması: Tarihi bir rekora ulaştık

05.11.2019, 10:45 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019,10:48

: Hazine olarak gerçekleştirdiğimiz altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora ulaştık ve 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdık. İhraçlarla, hem dış finansman ihtiyacını hem de finansmandaki yükünü azalttık.

Yastıkaltı altınların ekonomiye kazandırılması, düşük faizli ve yerli kaynağa dayalı finansman imkanı sağlanması amacıyla başlatılan uygulama kapsamında 82,3 ton altın karşılığı tahvil ve altına dayalı kira sertifikası ihracıyla rekor kırıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda "Hazine olarak gerçekleştirdiğimiz altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihraçları ile tarihi bir rekora ulaştık ve 82,3 ton altını ekonomiye kazandırdık. İhraçlarla, hem dış finansman ihtiyacını hem de finansmandaki faiz yükünü azalttık." ifadelerini kullandı.

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