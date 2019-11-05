Burs kredi sonuçları açıklandı mı? 2020 burs kredi ücretleri ne kadar oldu?

Milyonlarca öğrenci KYK burs/kredi başvuru sonuçlarını bekliyor. Geçtiğimiz ay içerisinde burs başvurusunda bulunan öğrenciler 2020 KYK burs/kredi ücretlerinin ne kadar olacağını merak ediyor. İşte KYK burs/krediye dair merak edilenler...

2020 burs kredi sonuçları belli oldu mu? Burs ve kredi ücretleri ne kadar? soruları öğrenciler tarafından araştırılıyor. Milyonlarca öğrenci Ekim ayında KYK burs kredi başvurusunda bulunmuştu. Peki KYK burs başvuru sonuçları belli oldu mu? 2020 burs/kredi ücretleri ne kadar? İşte detaylar...

2020 BURS KREDİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

15 – 21 Ekim tarihleri aralığında alınan KYK burs ve kredi başvuru sonuçları için öğrencilerin meraklı bekleyişi sürüyor. KYK burs kredi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor. KYK burs/kredi başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Başvuru sonuçlarının Kasım ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

BURS-KREDİ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında 2020 burs-öğrenim kredisi ücretlerini açıkladı. Açıklamaya göre 2020 Ocak ayı itibarıyla lisans öğrencileri öğrenim kredisi veya bursu 500 liradan yüzde 10 artışla 550 liraya çıkıyor.

Öğrenim kredisi rakamları Ocak ayından itibaren yüksek lisansta bin 100 lira, doktorada bin 650 lira olarak uygulanacak.