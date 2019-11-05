Ekonomide güçlü hamleler geliyor

Tamamlayıcı emeklilik 2020’de yaşama geçirilirken, gençlere ilave destek verilecek. Birikimini evlilik, eğitim için çeken sistemde kalmaya devam edecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayladığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı Türkiye'nin 2020 yılına güçlü adımlarla gireceğini ortaya koydu. Programın önemli ayaklarından birini milyonlarca çalışanı ilgilendiren, emeklilik gelirinin artırılması için atılacak adımlar oluşturdu. Bireysel emeklilik sistemi 2020'de yeniden yapılandırılacak.



YAŞA GÖRE DEĞİŞECEK



Genç kesimde uzun dönemli tasarrufları cazip hale getirecek şekilde bireysel emeklilik sistemindeki mevcut devlet destekleri yaşa göre değişecek. Katılımcılara kısa vadeli nakit ihtiyaçları nedeniyle sağlık, evlilik, eğitim, ev almada sistemden çıkmadan birikimlerinin bir kısmını çekme olanağı tanınacak. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre bu yılın ikinci yarısındaki ekonomideki toparlanma ivme kazanacak. Türkiye 2020'de yüzde 5 büyüyecek. BES'teki mevcut destekler yaşa göre farklılaştırılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Emeklilik Gözetim Merkezi, Türkiye Sigorta Birliği'nce yürütülen çalışmayla katılımcının sistemde kalış süresi ve yaşı dikkate alınarak durum analizi yapılacak.



GELECEK YIL 1.1 MİLYON İSTİHDAM



Yüksek büyüme oranları çerçevesinde istihdam artışının ivme kazanması öngörülüyor. İstihdamın bir önceki yıla göre yaklaşık 1.1 milyon artması, işsizliğin ise yüzde 11.8'e gerilemesi planlanıyor. İş gücüne katılma oranının ise yükselişini sürdürerek yüzde 53.4'e ulaşması planlanıyor.

HAZAL ATEŞ