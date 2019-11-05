En çok limonun fiyatı düştü

Yıllık enflasyon Ekim'de yüzde 8,55 ile yaklaşık 3 yılın en düşük seviyesine indi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,0 ile ekonomistlerin beklentisi olan yüzde 1,87'nin hemen üzerinde artış gösterdi. İzmir'de Ekim ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında limon geldi.

Yıllık enflasyon Ekim'de yüzde 8,55 ile yaklaşık 3 yılın en düşük seviyesine indi. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 2,0 ile ekonomistlerin beklentisi olan yüzde 1,87'nin hemen üzerinde artış gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 16,81, yurt içi üretici fiyatları yüzde 22,58 arttı. Ekim'de aylık bazda en yüksek artış yüzde 11,7 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü.



ELMA VE HAVUÇ İZLEDİ



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Ekim ayında geçen aya göre fiyatı en fazla artan ürün yüzde 62,26'lık artışla erkek kazağı oldu. Bu ürünü yüzde 24,98'lik artışla sivri biber, yüzde 21,81 ile sarımsak takip etti. İzmir'de Ekim ayında geçen aya göre fiyatı düşen ürünlerin başında limon geldi. Ekim ayında limon fiyatı yüzde 26,43 düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 9,57 düşen elma ile fiyatı yüzde 9,28 düşen havuç izledi