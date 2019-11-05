Marble İzmir Fuarı Varşova’da

Doğaltaş ve mermer sektöründe dünyada markalaşan İZFAŞ'ın fuar markası "Marble İzmir", Polonya'da "Marble Warsaw (Varşova)" olarak düzenlenecek. Marble Warsaw Fuarı, 4 - 6 Haziran 2020 tarihlerinde, Polonya'daki Ptak Warsaw Expo'da düzenlenecek.
Doğaltaş ve mermer sektöründe dünyada markalaşan İZFAŞ'ın fuar markası "Marble İzmir", Polonya'da "Marble Warsaw (Varşova)" olarak düzenlenecek. 26. Marble İzmir Fuarı'nın ardından "Marble", Avrupa'ya açılacak. Ptak firması ile imzalanan işbirliği protokolü ile çalışmalarına hız verilen Marble Warsaw Fuarı, 4 - 6 Haziran 2020 tarihlerinde, Polonya'daki Ptak Warsaw Expo'da düzenlenecek.
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