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Fuarı ’da

Marble İzmir Fuarı Varşova’da
Giriş Tarihi: 5.11.2019

Doğaltaş ve mermer sektöründe dünyada markalaşan 'ın markası "", 'da " ()" olarak düzenlenecek. Marble Warsaw Fuarı, 4 - 6 Haziran 2020 tarihlerinde, Polonya'daki 'da düzenlenecek.

Doğaltaş ve mermer sektöründe dünyada markalaşan İZFAŞ'ın fuar markası "Marble İzmir", Polonya'da "Marble Warsaw (Varşova)" olarak düzenlenecek. 26. Marble İzmir Fuarı'nın ardından "Marble", Avrupa'ya açılacak. Ptak firması ile imzalanan işbirliği protokolü ile çalışmalarına hız verilen Marble Warsaw Fuarı, 4 - 6 Haziran 2020 tarihlerinde, Polonya'daki Ptak Warsaw Expo'da düzenlenecek.

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