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Polisler mesaiye geçiyor

Polisler 8-24 mesaiye geçiyor
Giriş Tarihi: 5.11.2019

'da düzenlenen 'na katılan Soylu "Çalışma şeklini 12-24, şimdi de 'e doğru yavaş yavaş değiştiriyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislerin 8-24 çalışma sistemine geçeceğini söyledi. Ankara'da düzenlenen Polis Merkezi Amirleri Eğitici Yetiştirme Kursu'na katılan Soylu "Çalışma şeklini 12-24, şimdi de 8-24'e doğru yavaş yavaş değiştiriyoruz" dedi. Soylu, yetkisiz çakar lamba kullanımına ilişkin, "1 Kasım'ı milat olarak belirlemiştik. İstanbul ve Ankara'da cezalar uygulanmış" dedi.

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