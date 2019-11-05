Polisler 8-24 mesaiye geçiyor

Ankara'da düzenlenen Polis Merkezi Amirleri Eğitici Yetiştirme Kursu'na katılan Soylu "Çalışma şeklini 12-24, şimdi de 8-24'e doğru yavaş yavaş değiştiriyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polislerin 8-24 çalışma sistemine geçeceğini söyledi. Ankara'da düzenlenen Polis Merkezi Amirleri Eğitici Yetiştirme Kursu'na katılan Soylu "Çalışma şeklini 12-24, şimdi de 8-24'e doğru yavaş yavaş değiştiriyoruz" dedi. Soylu, yetkisiz çakar lamba kullanımına ilişkin, "1 Kasım'ı milat olarak belirlemiştik. İstanbul ve Ankara'da cezalar uygulanmış" dedi.