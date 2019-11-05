Vestel’in yöneticileri KalDer etkinliğinde

Türkiye Kalite Derneği İzmir Şubesi'nin "CEO'larla Kahvaltı" etkinliğinde, Vestel'in Manisa OSB'deki Beyaz Eşya Üretim ve Teknoloji Merkezi'nde profesyoneller buluştu.

Türkiye Kalite Derneği İzmir Şubesi'nin "CEO'larla Kahvaltı" etkinliğinde, Vestel'in Manisa OSB'deki Beyaz Eşya Üretim ve Teknoloji Merkezi'nde profesyoneller buluştu. Vestel'in üretiminin yüzde 80'inden fazlasının 155 ülkeye ulaşan bir pazar ağı ile ihraç edildiğini ifade eden Vestel Beyaz Eşya Genel Müdür Yardımcısı Serhat Tolga Sönmez, teknoloji ve kalite odaklı çalışmalar yürüttüklerini dile getirdi. Vestel Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dr. A. Tarkan Tekcan'ın ev sahipliğindeki toplantıya, KalDer Başkanı Senem Kılıç ve üyelerin yanı sıra Vestel Elektronik Genel Müdürü Murat Sarpel de katıldı.