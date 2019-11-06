Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 6 Kasım Çarşamba döviz kuru...

Dolar ve euro güne nasıl başladı? Gelişmelerle Salı gününün ikinci yarısında 5-6 kuruş dolayında yükselen dövizler, Çarşamba gününe de aynı düzeylerde başladı.İşte 6 Kasım Çarşamba döviz kuru...
Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri merak ediliyor. Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatlarını araştırıyor. Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar? soruları yakından takip ediliyor. İşte 6 Kasım Çarşamba döviz kuru...
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