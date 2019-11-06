Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 6 Kasım Çarşamba döviz kuru...

Dolar ve euro güne nasıl başladı? Gelişmelerle Salı gününün ikinci yarısında 5-6 kuruş dolayında yükselen dövizler, Çarşamba gününe de aynı düzeylerde başladı.İşte 6 Kasım Çarşamba döviz kuru...