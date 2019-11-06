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gıda ve temel mallarla düştü

Enflasyon gıda ve temel mallarla düştü
Giriş Tarihi: 6.11.2019

Raporuna göre, enflasyondaki gerilemede gıda ve temel mal grupları öne çıktı, yıllık dışındaki tüm ana gruplarda düşüş kaydetti.

Merkez Bankası Ekim Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporuna göre, enflasyondaki gerilemede gıda ve temel mal grupları öne çıktı, yıllık enflasyon enerji dışındaki tüm ana gruplarda düşüş kaydetti. Öte yandan, enerji fiyatları geçen ayın ardından bu dönemde de yüksek bir oranda arttı. Hizmet grubu eğilimi görece yatay seyrederken haberleşme fiyatları cep telefonu görüşme ücretleri kaynaklı yükseldi. Çay fiyatlarında son aylarda gözlenen artış eğilimi ise yavaşladı.

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