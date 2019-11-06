Faizsiz finans sistemi güçlenecek

Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı çerçevesinde faizsiz sistemin Türkiye ekonomisindeki yerini güçlendirmeye yönelik uygulamalar devreye alınırken, derecelendirme kuruluşu oluşturulacak

"Faizsiz finans ürünlerine yönelik güçlü talep potansiyeline" dikkat çeken Başkan Recep Tayyip Erdoğan, faizsiz finans sisteminin Türkiye ekonomisindeki yerini güçlendirmeye yönelik 10 önemli adıma imza attı. Uygulama kapsamında faizsiz finans prensiplerine uygunluk adına derecelendirme kuruluşu oluşturulacak.



TEŞVİK EDİLECEK



Tarım arazileri de yatırım aracı olacak. Tarım arazileri gelirlerine yönelik Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kurulacak. Faiz finans prensiplerine uygun pay tabanlı kitlesel fonlama platformu kurulacak. Kurumsal faizsiz borç uygulaması teşvik edilecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda 2020 yılında faizsiz finans alanında ürün, hizmet çeşitliliği ile insan kaynağı geliştirilecek bir dizi yeni uygulama yaşama geçecek



PROGRAMDAKİ 10 ÖNEMLİ BAŞLIK



Başkan Erdoğan'ın onayladığı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'nda geniş yer verilen faizsiz sisteme ilişkin 10 önemli başlık şöyle:



Tarım arazileri yatırım aracı olacak: Tarım arazileri gelirlerine yönelik Altyapı Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı kuruluyor.

Faizsiz finansa derecelendirme kuruluşu: Faizsiz finans prensiplerine uygunluk adına derecelendirme kuruluşu oluşturulacak.



Borç uygulamalarına teşvik: Emtia murabahası işlemlerinin yurt içinde gerçekleştirilebilmesi için kira sertifikasına, elektronik ürün senedine veya hisse senedi portföyüne dayalı platformların oluşturulması sağlanacak.



İhracat için orta ürün: Yeni dönemde finansal hizmetlere erişim kolaylaştırılacak, finansal bilincin ve yatırımcı tabanının geliştirilmesi için faaliyetler yürütülecek.



Sukuk ihracı yapılacak: Faizsiz finans alanında en iyi uygulama örneği olan sukuk ihracı yapılacak.



Kitlesel fonlama platformu: Faiz finans prensiplerine uygun pay tabanlı kitlesel fonlama platformu kurulacak.



Katılım bankacılığı güçlenecek: Katılım bankalarının yönetişim sistemi kurması sağlanacak.

sistemi kurması sağlanacak.



6 denetim standardı geliyor: Hazine, Kamu Gözetim Kurumu ile birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında faizsiz finans kuruluşlarına ilişkin 6 denetim standardı mevzuata kazandıracak.



Katılım sigortacılığına teşvik: Katılım sigortacılığını teşvik edici mahiyette mevzuat ve kurumsal altyapı geliştirilecek.



Finans terimleri sözlüğü güncellenecek: Faizsiz finansa ilişkin araç ve kurumların terminolojisinin standardizasyonu sağlanacak.

HAZAL ATEŞ