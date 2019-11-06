Ispanak yerlerde

İstanbul ve Trakya’da 196 kişinin ıspanak yüzünden zehirlenmesi nedeniyle ürüne yönelik talepte büyük düşüş yaşandı. İzmir'de ıspanak satışları durma noktasına gelirken üreticiler ve esnaf sıkıntının kısa sürede sona ermesini bekliyor

İstanbul ve Tekirdağ'da ıspanağın içine karışan yabani ot nedeniyle pek çok kişinin zehirlenmesi büyük yankı uyandırdı. Yeni Asır, zehirlenme olaylarının ardından İzmir ve bölgede hem hal esnafı, hem pazarcı hem de manav ve tüketicilerle görüştü. Yeni Asır'ın incelemesinde zehirlenme vakalarının ıspanağa talebi büyük oranda düşürdüğü ortaya çıktı. Hal esnafı siparişlerin iptal edildiğini açıklarken pazarcı ve manavlar da ıspanak satışlarının çok büyük oranda düştüğünü söyledi. Bu arada zehirlenme olayının yaşandığı Tekirdağ'da ıspanak fiyatı 4 liradan 2 liraya gerilerken İzmir'de de ıspanak fiyatlarının bugünden itibaren 3 liradan daha aşağı düşmesinin beklendiği kaydedildi.



SİPARİŞLER İPTAL



Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ıspanak yedikten sonra ağız kuruluğu, bulantı, kusma, görme bulanıklığı gibi şikayetlerle İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli'de hastanelere müracaat edenlerin sayısının 196 olduğunu açıkladı. Yeni Asır, sabah halde yapılan mezata katıldı. Buca Kaynaklar'daki İzmir Hali'nde kilosu 0,80 TL ile 2,20 TL arasında satılan ıspanağın çok büyük bir bölümü esnafın elinde kaldı. İki günde toplamda 3 ton siparişin iptal edildiğini ifade eden hal esnafından Mahmut Genç (43) , "Zehirlenme vakaları yaşandığı günden beridir sadece 3 kasa ıspanak satabildik. Özellikle hastaneler ıspanak siparişini iptal edip pırasaya yöneldi. 3 tonluk sipariş iptal edildi. Çoğu restoran ve özellikle hastane yemekhaneleri ıspanağı menüsünden kaldırarak yerine pırasa satın almaya başladı. Ama İzmir Hali'nde satılan ıspanakların tüketilmesinde hiç sıkıntı yok. Bunların hepsi kontrollü" ifadelerini kullandı. Hal esnafı Necmi Aslan ise, "Zehirlenmelerin nedeni içlerine yabancı otların karışmasıdır. Normal koşullarda ıspanak zehirlemez. Vatandaşımızın ıspanak tüketmesinde kesinlikle sıkıntı yok. İnsanlar yanlış yönlendiriliyor" dedi.



GÜNDE 5 KİLOYA DÜŞTÜ



İzmir Havra Sokağı'nda ise ıspanak satışları zehirlenme haberlerinin ardından durma noktasına geldi. Sokakta 40 yıldır manavlık yapan Kazım Esen, "Biz her gün 50 kilo ıspanak satarken dünden beridir 5 kilo ıspanak satamadık. İnsanlarımız çıkan haberlerden sonra ıspanak almaya korkar oldu. İlk defa ıspanakta zehirlenme olayı ile karşılaştık. O ıspanaklarda ya ilaç ya da farklı bir otun karışması olayı var" diye konuştu.



ÜRETİCİ DE MAĞDUR



Bu arada üretici de zor duruma düştü. Üretim bölgesi Menemen'de çiftçiler, zehirlenmeye neden olduğu söylenen güzelavrat gibi otlar ile ıspanağın birbirinden çok farklı bitki türleri olduğuna değinerek, bu otun bölgede yetişmediğini söyledi. Çavuş Mahallesi'nde yaşayan ıspanak üreticileri de gelişmelerden endişeli.. Üreticiler, yetiştirdikleri ıspanağı kendi çocuklarına da yedirdiklerini belirterek, İzmirlilere "Korkacak bir şey yok" çağrısında bulundu.



"İZMİR'DE DE FİYATLAR DÜŞECEKTİR"



İzmir Pazarcılar Odası Başkanı Hamdin Erişen, pek çok kurumun ıspanak alımını durdurduğunu söyledi. Erişen, "ilk defa böyle bir olay ile karşılaştım. Fiyat pek oynamadı ama bir çok kurum ıspanak alımını iptal etti. İzmir'de de kısa süre içerisinde fiyatların düşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.



YABANİ OTLAR SEBEP OLDU



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 ilde 196 kişinin ıspanağın içindeki yabani otlardan zehirlendiğini, bunlardan 21'inin tedavisinin sürdüğünü söyledi. Koca, zehirlenmenin ıspanağın içerisine karışan zehirli ottan olduğunu ifade etti. İstanbul, Edirne, Tekirdağ ve Kocaeli'deki hastanelere 196 kişinin müracaat ettiğini belirten Koca, ağırlıklı olarak bu müracaatların İstanbul'daki hastanelere yapıldığını söyledi. İstanbul'da 149 hastadan 21'inin tedavisinin devam ettiğini bildiren Koca, diğer hastaların da taburcu edildiğini aktardı. Koca, hastaların herhangi bir hayati, ciddi sorunu bulunmadığını ifade etti. Koca, "Tarım ve Orman Bakanlığımıza da tetkik edilmesi üzerine bildirimde bulunduk" dedi.



VATANDAŞ ALMAYA KORKUYOR



Filiz Yılmaz: Zehirlenmeleri duyunca gerçekten şaşırdım ve korktum. Nasıl oldu anlamadım. Biz de ailecek çok sebze tüketiyoruz. Bölgede olumsuz bir vaka duymadık.



BOL DURU SU İLE YIKANMALI



Yaşar Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Seda Genç, meyve sebze üretiminde kullanılan tarım ilaçlarındaki tehlikeye dikkat çekerek, "Bu kimyasal ilaçlar meyve ve sebzeler aracılığıyla insanlara geçerek sağlıklarını tehdit ediyor. Sebze ve meyveleri bol duru suyla yıkayıp özellikle yeşillikleri suda bekletmek, en doğru temizleme şeklidir" diye konuştu.



SIK SIK ISITIP YEMEYİN



Medipol Mega Üniversite Hastanesi Aile Hekimi ve Homeopati Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, "Ispanağın zehirli olarak değerlendirilmesine, üzerine sıkılan kimyasal maddeler, ıspanağın sık sık ısıtılarak yenmesi, aynı bölgede yetişen zehirli ve yabani otlar neden olabilir. Özellikle dondurucudan çıkararak kullandığımız besinleri, buzdolabına atarak tekrar tekrar ısıtıp, pişirip kullanmamaya dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.



MERT ALPDÜNDAR / KARDELEN BARUT / NİDA ALADAĞ