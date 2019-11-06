Savunmada yeni ihracat rekoru yılı

Son yıllarda art arda ihracat rekorlarına imza atan savunma ve havacılık sanayisi 2019'da buna yenisini ekleyecek. 2018'de 2 milyar 188 milyon dolar ihracat yapan sektör, yılın tamamlanmasına 2 ay kala bu rakama yaklaştı.

Son yıllarda art arda ihracat rekorlarına imza atan savunma ve havacılık sanayisi 2019'da buna yenisini ekleyecek. 2018'de 2 milyar 188 milyon dolar ihracat yapan sektör, yılın tamamlanmasına 2 ay kala bu rakama yaklaştı. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı verilerine göre, savunma ve havacılık sanayisi ekim ayında ihracatını geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 35,8 artırdı. Sektörün ekim ayındaki ihracatı 280 milyon 620 bin doları buldu. Sektörden en fazla ihracat ABD'ye yapıldı.