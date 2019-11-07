Hükümetin ve bakanlıkların çalışmalarıyla kültür ve turizmde 2020 projeler yılı olacak. 4 yeni tematik rotanın geleceği turizmde hedef 58 milyon turist ile 40 milyar dolar. Kültür alanında da Türk edebiyatı yurtdışında tanıtılacak ve filmler desteklenecek

Türkiye ekonomisinde önemli yeri bulunan turizm ve kültür alanlarında 2020 yılında atağa geçilmesi planlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, önümüzdeki yıl arkeoloji, edebiyat, tarih ve tabiat konulu tematik kültür rotaları olmak üzere 4 yeni turistik rota belirleyerek turizmdeki canlılığı artıracak.



40 MİLYAR DOLAR GELİR



Türk Edebiyatı ve yayıncılığı yurt dışında 'ReadTurkey' projesiyle tanıtılacak. Türkiye'yi önemli bir film çekim merkezi haline getirmek için yerli ve yabancı toplamda 585 sinema filmine de destek verilecek. Ulusal Sinema Müzesi kurularak Türk sinemasının nostaljik ruhu sinemaseverlere yansıtılacak. Bakanlığın turizm alanındaki projeleri de iddialı. 2020 yılında 40,8 milyar dolar turizm geliri ve 58 milyon turist hedefleniyor. Bu sayede ziyaretçi başına gecelik gelir ise 71 dolara çıkacak



4 yeni turizm rotası

UNESCO koruması altındaki alanlar başta olmak üzere arkeoloji, edebiyat, tarih ve tabiat konulu tematik kültür rotaları belirlenecek ve bunların tanıtımı sağlanacak.



İç turizm ölçülecek

Kişisel verilerin mahremiyetine dikkat edilerek yerli turist profilini turizm hareketlerini ortaya koyan bir çalışma yürütülecek. Büyük ölçekli turizm yatırımlarının gerçekleştirilmesine yönelik planlama ve arazi tahsis çalışmaları yapılacak. Golf turizmine açılmak üzere Side turizm bölgesinde planlama çalışmaları tamamlanacak.



Restorasyonlar bitecek

Çanakkale Boğazı'nın Avrupa yakasında yer alan Osmanlı dönemi kalelerinden biri olan Bigalı Kalesi'nin restorasyonu tamamlanacak. Vakıflar Genel Müdürlüğü ise 200 vakıf eserinin restorasyonunu tamamlayacak.



'Z Kütüphaneleri' kurulacak

200 Z kütüphanesi kurulacak. Z kütüphanelerde çocuk edebiyatı, güncel kitaplar, satranç masaları, yapbozlar, zeka geliştirici oyuncak, öğrenme oyunları, CD, DVD ve bilgisayar oyunları ve filmler de yer alacak.



Ulusal Sinema Müzesi

Türkiye'yi önemli bir film çekim merkezi haline getirmek için yerli ve yabancı toplamda 585 sinema filmine destek verilecek. Ulusal Sinema Müzesi'nin kurulması için Atlas pasajında yapılan restorasyon ve tefrişat çalışmaları da tamamlanacak.



'Pozitif Türkiye' algısı

Her yıl dünyanın farklı ülkelerinde en az bin kültürel faaliyet icra edilecek. Dünya kamuoyunda olumlu bir Türkiye algısı oluşmasına yönelik kültürel faaliyetler gerçekleştirilecek.



TABİP Eğitim Serisi

Türkiye ve Avrupa Birliği ortak akademik ve bilimsel işbirliğini geliştirmek ve Türkiye'nin bilimsel kapasitesini AB akademisyenlerine tanıtmak amacıyla TABİP Akademi Eğitim Serisi düzenlenecek. Bu sayede Türkiye'nin bilimsel ve akademik birikimi yurtdışında tanıtılacak.



READTURKEY Projesi

Proje sayesinde Türk Edebiyatı ve yayıncılığının yurt dışında tanıtımına yönelik faaliyetlerin ve bu faaliyetlerde kullanılan bilgilendirici içeriklerin çevrimiçi ortamlarda da yer alması sağlanacak.



Yepyeni bir logo ve imaj

Türkiye markası için kullanılan kaynakların daha etkin kullanılması için farklı kurum ve kuruluşlarca harcanan kaynakların konsolide edilerek yeni bir tanıtım stratejisi belirlenecek. 'Discover the potential' logolu Türkiye markasının güncellenmesi ihtiyacına yönelik paydaş görüşleri alınacak.

BURAK ERDEM ÇELİK