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ne kadar? 7 Kasım Perşembe kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 7 Kasım Perşembe döviz kuru...

07.11.2019, 09:38

Euro bugün ne kadar? ? soruları merakla araştırılıyor. Yatırım olarak tercih edenler kurundaki dalgalanmaları araştırıyor. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 7 Kasım Perşembe ...

Dolar ve euro bugün ne kadar? Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,7660 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3900 lira olmuştu. Dövizi yatırım aracı olarak görenler dolar ve euroyu merak ediyor. İşte 7 Kasım Perşembe döviz kuru...

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