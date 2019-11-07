Dolar ve euro ne kadar? 7 Kasım Perşembe döviz kuru...

Euro bugün ne kadar? Dolar ne kadar? soruları merakla araştırılıyor. Yatırım olarak dolar ve euro tercih edenler döviz kurundaki dalgalanmaları araştırıyor. Peki dolar ve euro bugüne nasıl başladı? İşte 7 Kasım Perşembe döviz kuru...