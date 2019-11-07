  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > ‘Kaçak balık avcılığı yapanların sonu geldi’

‘Kaçak balık avcılığı yapanların sonu geldi’

‘Kaçak balık avcılığı yapanların sonu geldi’
Giriş Tarihi: 7.11.2019

 ve , Kanunu'nda yapılan düzenlemenin kaçak avcılığı önleyeceğini söyledi. Pakdemirli, "Kaçak avcılık yapanlara 50 bin liraya kadar idari para cezası getirildi" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Su Ürünleri Kanunu'nda yapılan düzenlemenin kaçak avcılığı önleyeceğini söyledi. Pakdemirli, "Kaçak avcılık yapanlara 50 bin liraya kadar idari para cezası getirildi" dedi. Uluslararası sularda Türkiye'nin gücünün daha da artacağına inandıklarını aktaran Pakdemirli, "Değişiklikler, balıkçılık kaynaklarımızın korunması için ihtiyaç duyulan hususları içeriyor" ifadelerini kullandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Kaçak balık avcılığı yapanların sonu geldi’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN