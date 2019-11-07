‘Kaçak balık avcılığı yapanların sonu geldi’

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Su Ürünleri Kanunu'nda yapılan düzenlemenin kaçak avcılığı önleyeceğini söyledi. Pakdemirli, "Kaçak avcılık yapanlara 50 bin liraya kadar idari para cezası getirildi" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Su Ürünleri Kanunu'nda yapılan düzenlemenin kaçak avcılığı önleyeceğini söyledi. Pakdemirli, "Kaçak avcılık yapanlara 50 bin liraya kadar idari para cezası getirildi" dedi. Uluslararası sularda Türkiye'nin gücünün daha da artacağına inandıklarını aktaran Pakdemirli, "Değişiklikler, balıkçılık kaynaklarımızın korunması için ihtiyaç duyulan hususları içeriyor" ifadelerini kullandı.