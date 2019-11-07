Milas’ta 6’ncı zeytin hasat şenliği coşkusu

Milas'ta bu yıl 6'ncısı düzenlenen Zeytin Hasat Şenliği'nde zeytinyağında hedefin markalaşma, kaliteyi coğrafi işaretle tescilleme ve ihracat olması gerektiği vurgulandı

Milas'ta bu yıl 6'ncısı düzenlenen Zeytin Hasat Şenliği'nde zeytinyağında hedefin markalaşma, kaliteyi coğrafi işaretle tescilleme ve ihracat olması gerektiği vurgulandı. İki gün süren şenliğin açılışına Muğla milletvekilleri AK Partili M. Yavuz Demir, CHP'li Suat Özcan, İP'li Metin Ergun ile Muğla Valisi Esengül Civelek ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. MİTSO Başkanı Reşit Özer, Milas zeytinyağına alınan coğrafi işaretin Milas zeytinciliği için bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti.



HEDEFİMİZ DÜNYA



Emeği geçenleri kutlayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu zeytinyağının pazarlama sorununa değinerek, "Zeytinyağı tüketimini 5 litreye çıkarabilirsek, zeytinyağının pazarlama sorunu kalmaz. Hedefimiz de dünyaya açılmak olmalı" dedi. Şenlikte sunum yapan beslenme uzmanı Dr. Ender Saraç ise, zeytinyağının bir sağlık iksiri olduğunu vurgulayarak, "Zeki olmak için, kolesterolü düşürmek için, cildimizi güzelleştirmek için mutlaka zeytinyağı yemeliyiz" dedi.