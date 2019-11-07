  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Milas’ta 6’ncı zeytin hasat şenliği coşkusu

Milas’ta 6’ncı zeytin hasat şenliği coşkusu

Milas’ta 6’ncı zeytin hasat şenliği coşkusu
Giriş Tarihi: 7.11.2019

Milas'ta bu yıl 6'ncısı düzenlenen Zeytin Hasat Şenliği'nde zeytinyağında hedefin markalaşma, kaliteyi coğrafi işaretle tescilleme ve olması gerektiği vurgulandı

Milas'ta bu yıl 6'ncısı düzenlenen Zeytin Hasat Şenliği'nde zeytinyağında hedefin markalaşma, kaliteyi coğrafi işaretle tescilleme ve ihracat olması gerektiği vurgulandı. İki gün süren şenliğin açılışına Muğla milletvekilleri AK Partili M. Yavuz Demir, CHP'li Suat Özcan, İP'li Metin Ergun ile Muğla Valisi Esengül Civelek ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu da katıldı. MİTSO Başkanı Reşit Özer, Milas zeytinyağına alınan coğrafi işaretin Milas zeytinciliği için bir dönüm noktası olduğuna dikkat çekti.

HEDEFİMİZ DÜNYA

Emeği geçenleri kutlayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu zeytinyağının pazarlama sorununa değinerek, "Zeytinyağı tüketimini 5 litreye çıkarabilirsek, zeytinyağının pazarlama sorunu kalmaz. Hedefimiz de dünyaya açılmak olmalı" dedi. Şenlikte sunum yapan beslenme uzmanı Dr. Ender Saraç ise, zeytinyağının bir sağlık iksiri olduğunu vurgulayarak, "Zeki olmak için, kolesterolü düşürmek için, cildimizi güzelleştirmek için mutlaka zeytinyağı yemeliyiz" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Milas’ta 6’ncı zeytin hasat şenliği coşkusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN