Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak- Bank, hazırladığı otomotivde yerli üretime özel taşıt finansman paketleri kapsamında, müşterilere 60 ay vade ve 500 bine varan tutarlarda yüzde 0,49-0,69 faizle kredi sağlayacak
Ziraat Katılım, Vakıf Katılım ve Emlak- Bank, hazırladığı otomotivde yerli üretime özel taşıt finansman paketleri kapsamında, müşterilere 60 ay vade ve 500 bine varan tutarlarda yüzde 0,49-0,69 faizle kredi sağlayacak. 3 kamu katılım bankası, otomotiv sektöründe yerli üretimi desteklemek ve müşterilere uygun koşullarda finansman sağlamak amacıyla bir kampanya başlattı. Bankalar Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile iş birliğine gitti. Öte yandan, anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Renault Mais ve Toyota olacak. Dün başlayan kampanya, 31 Aralık'a kadar sürecek.
3 kamu bankasından otomotiv kampanyası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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