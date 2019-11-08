Altın fiyatları ne kadar? 8 Kasım Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları yükseldi mi? Çeyrek altın, gram altın ne kadar? araştırılıyor.Altın, dün %2 gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini görmüştü. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 8 Kasım Cuma altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 447 lira, Cumhuriyet altını 1.829,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 0,61 düşüşle 274,50 liradan işlem gördü. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 8 Kasım Cuma altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 272,16 TL

SATIŞ: 271,93 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 439,02 TL

SATIŞ: 448,97 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 875,29 TL

SATIŞ: 897,93 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.756,07 TL

SATIŞ: 1.790,37 TL

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.818,00 TL

SATIŞ: 1.845,00 TL