Bakan Albayrak’tan dar gelirlilere konut müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, “Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak model hazırladık. Türkiye tarihinin en düşük faiz oranı ile kira öder gibi ev sahibi olacaklar” dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Samsun'da iş dünyası ile buluşma toplantısında yaptığı konuşmada, bir yılı aşkın süredir ekonomide verdikleri mücadelede elde edilen kazanımları sahaya yansıtmak, sanayicinin, KOBİ'lerin, üreticilerin sorunlarını yerinde dinlemek, çözmek için il il iş dünyası buluşma programlarına başladıklarını, bu kapsamda ziyaret ettikleri 3. ilin Samsun olduğunu söyledi. Toplantıda, dar gelirli ve asgari ücretli vatandaşlara "konut" müjdesi veren Bakan Albayrak, bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranını uygulayacaklarını ve her yıl en az 100 bin vatandaşı ev sahibi yapacaklarını vurguladı. "Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finansman altyapısını tamamladık. 20 yıl vadeyle ve bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira hatta kiradan daha ucuz bir maliyetle bu gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak finansal altyapıyı tamamladık." diyen Bakan Albayrak, TOKİ'nin de içinde yer alacağı modelin, evlerin modelleri, şehirleri, uygulama şartları gibi tüm ayrıntılarını, bu ay bitmeden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde özel bir programla vatandaşlara anlatacaklarını duyurdu.



ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK



Bakan Albayrak, söz konusu modelin diğer sektörlere önemli katkıları olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sosyal adalet noktasında, sektörler, yan sektörler, iktisadi faaliyetlerin güçlendirilmesi noktasında bu önemli adımı inşallah başlatıyoruz. Bunlar tabii başlangıç, inşallah çok daha güçlü adımlarla çok daha güzel müjdeleri önümüzdeki dönemde anons edeceğiz. Destekleri daha da güçlendirerek devam ettireceğiz."



TARİHİ NETİCE ELDE ETTİK



Bakan Albayrak, geçen yıl bu dönemlerde "enflasyonla topyekün mücadele" diyerek bütün paydaşlarla güçlü bir koordinasyonla güçlü adımlar atmaya başladıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Son bir yılda TÜFE'de yüzde 25, ÜFE'de yüzde 45-46 seviyesinden ekim ayı itibarıyla TÜFE'de 8,55, ÜFE'de yüzde 1,70 seviyelerine inerek hakikaten çok tarihi bir netice ortaya koyduk. İnşallah daha da iyi olacak. Artık düşük tek hanelileri çok daha güçlü şekilde yaşayacağımız bir döneme hızla Türkiye girecektir."



RAPORLAR PERFORMANSI İFADE EDİYOR



Enflasyonla mücadelede Türkiye'nin bütün paydaşlarıyla çok güçlü bir performans yakaladığını vurgulayan Bakan Albayrak, "Uluslararası yatırımcı raporları Türkiye'nin ortaya koyduğu başarılı performansı ifade ediyor" dedi. Makro ekonomik göstergelerin hepsinde geçen yıl yaşanan süreçten bugüne kadar ciddi iyileşmeler ortaya koyduklarını vurgulayan Bakan Albayrak şöyle devam etti:

"Şimdi sırada sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme dediğimiz güçlü büyümenin temelini atacağımız bir değişim dönemi başlıyor. Üçüncü çeyreğe ilişkin öncü göstergeler, ekonomik aktivitede toparlanma eğiliminin daha da güçlendiğini gösteriyor. Son çeyreğin bu öncü rakamları da gösteriyor ki inşallah bu yılı, birilerinin söyleminin aksine pozitif büyüme ile kapatacağız."



TARİHİ AÇIKLAMA SEKTÖRÜ CANLANDIRACAK



İzmir'deki gayrimenkul sektörü temsilcileri Bakan Albayrak'ın açıkladığı projenin sektörde heyacan yarattığını ve beklentileri artırdığını söyledi.



İZKA Yönetim Kurulu Başkanı Azat Yeşil: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın önceden duyurduğu bu proje faiz oranları belli dahi olmadan inşaat sektörüne önemli bir ivme kazandıracaktır. Sadece inşaat sektörünü değil en az 40-50 sektörü ilgilendiriyor. Türkiye'yi şaha kaldıracak önemli, tarihi bir açıklama yapıldı. Bu projeye sonuna kadar katkı koymaya ve destek vermeye hazırız.



FOLKART Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak: Düşük faizle, 20 yıl vade ile konut kredisi verileceğine yönelik ön açıklama bile sektörde heyecan yarattı. Bakan Albayrak'ın açıkladığı bu sistem sektörün uzun zamandan beri beklediği bir model.. Sayın Başkanımızın projeyi tam olarak açıklamasını ve tarihi net faiz oranlarını sabırsızlıkla bekliyoruz.



Aydemir İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aydemir: 20 yıl 240 ay vadeli düşük faizle dar gelirliye konut satışı, önemli bir proje. Durağan geçen satış dönemini yeniden uçuracak önemli bir proje. Zaten konut kredi faizlerinin 0.99'a düşmesi ile başlayan satışlardaki yükseliş, Sayın Başkanımızın açıklamaları ile daha büyük canlılık ve hareket kazanacaktır.



Avcılar İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı İdris Avcı: Asgari ücretli, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak bir modelin finansman altyapısının tam olarak açıklanmasını bir an önce bekliyoruz. Bugüne kadar Türkiye'de uygulanmış tarihin en düşük faiz oranı ile kira hatta kiradan daha ucuz bir maliyetle bu gelir grubundaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapacak finansal altyapı projesi inşaat sektörüne önemli bir can suyu olacaktır.



Gözde İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Kalı: Her yıl en az 100 bin vatandaşımızın ev sahibi yapılacağının açıklanması bize göre tarihi bir açıklama. Bakan Albayrak'ın açıkladığı projeyle her yıl ez az 400 ile 500 bin kişinin kendi evinde oturmaya başlayacağının müjdesi verilmiştir.