Boron’dan dört yeni ürün

Eti Maden tarafından üretilen sıvı Boron’lar 27.5, dört kiloluk toz ürünler ise 25 liradan satışa sunulacak. Yeni temizlik ürünleri 20 bin noktada vatandaşa ulaştırılacak

Dünyanın en zengin bor rezervlerine sahip Türkiye'nin bu değerini ekonomiye kazandırmak isteyen hükümet Boron'a yeni temizlik ürünleri ekledi. İkisi toz renkli ve beyazlar, diğer ikisi sıvı renkli ve beyazlar olmak üzere Boron'da dört yeni ürünün lansmanı bugün gerçekleştirilecek. 20 bin noktada vatandaşa ulaştırılacak olan sıvı Boron'lar 27.5, tozlar ise 25 liraya satılacak. Ocak 2019'da kamuoyuna ilk kez tanıtılan doğal mineralli temizlik ürünü Boron'a dört yeni ürün daha katıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu Eti Maden tarafından Eskişehir Kırka'da üretilen temizlik ürünleri 20 bin noktada vatandaşa ulaşacak.



UCUZ VE DOĞAL



Piyasaya sürülecek Boron'ların sıvısı 1.69 litre olacak ve 27.5 liraya satılacak. 4 kilogramlık toz boronların fiyatı ise 25 lira olacak. Şimdiden 10 ayda temizlik ürünleri pazarında yüzde 8 pazar payına ulaştığı öğrenilen Boron'da yıl sonu hedefi ise yüzde 10 olarak belirlendi. Yüzde 100 doğal içeriği ile vatandaşlardan yoğun talep gören Boron'un üretim kapasitesini artırmak için ise Kırka'da mesailer 7/24'e göre yapılmaya başlandı. Fabrika için en başta belirlenen yıllık 25 bin tonluk üretim kapasitesinin de şimdiden aşıldığı öğrenildi. Boron'un ihracatı noktasında da çeşitli çalışmaların yapıldığı, bölgedeki bazı ülkeler ile görüşmelere başlandığı öğrenildi. Türkiye'nin geçen yılki 1 milyar dolarlık bor ihracatını da artırması hedefleniyor.



BULAŞIK MAKİNELERİ İÇİN DE ÜRETİLECEK



Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde de bulaşık makineleri için hazırlanan temizlik ürünü piyasaya sürülecek. Ürünle ilgili Ar-Ge çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sağlımızı önceleyen temizlik ürünlerimizi mutfağımıza taşıyacağız. İnsanımızın hayat kalitesine de ciddi bir katkı sağlayacağız" dedi.

BARIŞ ŞİMŞEK