Manisa üzümünü 56 ülke satın aldı

Türkiye'nin en önemli üzüm üretim merkezlerinden Manisa'da ihracat ve hasat eş zamanlı devam ediyor. Türkiye'den 5 ayda gerçekleştirilen yaş üzüm ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 120 milyon dolar oldu.

Türkiye'den 5 ayda gerçekleştirilen yaş üzüm ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artarak 120 milyon dolar oldu. Türkiye'nin en önemli üzüm üretim merkezlerinden Manisa'da ihracat ve hasat eş zamanlı devam ediyor. Başta coğrafi tescilli ürün "Sultani" olmak üzere "İmparator" ve "Superior" gibi üzüm türleri dış pazarda 56 ülkede satışa sunuluyor.



Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye'den 1 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında 120 milyon dolarlık üzüm ihraç edildi. Geçen yılın aynı döneminde 103 milyon dolarlık döviz girdisi sağlanırken, bu dilimde yüzde 15'lik bir artış yaşandı. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, üzüm üretiminde Türkiye'de söz sahibi şehir olduklarını söyledi.