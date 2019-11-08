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Milyonlarca çalışana koruma

Milyonlarca çalışana koruma
Giriş Tarihi: 8.11.2019

, sistemini değişen işgücü piyasası koşullarına ve çalışma şekillerine uyumlu hale getirmek için kapsamlı bir reform paketi hazırladı. düşürülen veya eksik bildirilen sigortalıya sahip çıkılacak.

Hükümet, sosyal güvenlik sistemini değişen işgücü piyasası koşullarına ve çalışma şekillerine uyumlu hale getirmek için kapsamlı bir reform paketi hazırladı. Prime esas kazancı düşürülen veya eksik bildirilen sigortalıya sahip çıkılacak. Özel sektörde çalışanların prime esas kazancının bir önceki aya göre yüzde 20 ve üzerinde azalması durumunda bilgilendirme amaçlı kısa mesaj gönderilecek. Doktor, mühendis, avukat, sporcu ve öğretmen meslek gruplarındaki sigortalıların kazançlarını eksik bildirdiği tahmin edilen işverenlere yönelik bilgilendirme amaçlı mektup yazılacak. 2020'ye dev adımlarla girilirken bu kapsamda mağdur olan çalışanlara da elektronik ortamda bilgilendirme yapılacak.

HAZAL ATEŞ

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