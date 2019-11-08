THY’den 2.6 milyar net kar

Yılın ilk yarısını 1.1 milyar lira zararla kapatan Türk Hava Yolları (THY), bu yılın 9 aylık döneminde ise 2.6 milyar TL net kara geçti. THY'nin toplam satış geliri yüzde 21 artarak 56.1 milyar liraya çıktı.

Yılın ilk yarısını 1.1 milyar lira zararla kapatan Türk Hava Yolları (THY), bu yılın 9 aylık döneminde ise 2.6 milyar TL net kara geçti. THY'nin toplam satış geliri yüzde 21 artarak 56.1 milyar liraya çıktı. Şirketin aktif büyüklüğü ise 1385 milyar lirayı geçti. Bu arada THY Çin Halk Cumhuriyeti'nin Xian şehrine uçuş başlatacak. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Çin'in Shaanxi Eyaleti Parti Komitesi Genel Sekreteri HU Heping ile yaptığı görüşme sonrasında, Xian'a uçuş başlatılması konusunda mutabakat sağladı. Bu yıl sonu itibarıyla başlatılması planlanan seferler ilk etapta haftada 3 frekans gerçekleştirilecek. Aycı, "Seferlerin iki ülke turizm, ticaret, kültür ve ekonomi alanlarına katkı sağlamasını bekliyoruz" dedi.