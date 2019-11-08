‘Türkiye’de yeniden dengelenme görülüyor’

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başekonomisti Beata Javorcik, "Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli var. Ülkenin muhteşem stratejik konumu, büyük ve çeşitliliğe sahip ekonomisi, güçlü özel sektörü ve görece düşük kamu borcu var." ifadelerini kullandı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Başekonomisti Beata Javorcik, "Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli var. Ülkenin muhteşem stratejik konumu, büyük ve çeşitliliğe sahip ekonomisi, güçlü özel sektörü ve görece düşük kamu borcu var." ifadelerini kullandı. Küresel para politikalarının Türkiye'yi olumlu yönde etkilediğine işaret eden Javorcik, "Türkiye, gelişmiş ekonomilerin genişlemeci parasal politikaları nedeniyle gelişen piyasalara ilişkin yatırımcı iştahından tabii ki faydalandı. Bu da ülkenin risk priminin azalmasına ve Türk lirasını dengelenmesine yardımcı oldu" dedi. Javorcik, "Bu ayrıca politika faiz oranlarının da aksi durumda olabileceğinden daha fazla düşürülmesine imkan sağladı. Bu gelişmeler son aylarda ekonomik aktivitenin artmasına katkıda bulundu. Şu anda cari fazlanın verildiğini görüyoruz. Bu anlamda Türkiye'de bir yeniden dengelenme mevcut." ifadelerini kullandı.