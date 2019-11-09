Boron’un pazar payı artıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli temizlik ürünü BORON'un yeni ürünlerinin lansman toplantısında, doğal mineralli temizlik ürünlerinin yaygınlaşmasında BORON'un öncü bir rol üstlendiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli temizlik ürünü BORON'un yeni ürünlerinin lansman toplantısında, doğal mineralli temizlik ürünlerinin yaygınlaşmasında BORON'un öncü bir rol üstlendiğini söyledi. Dönmez, "Bugünden itibaren renkli ve beyazlar için sıvı ve toz olmak üzere dört farklı BORON raflardaki yerini almaya başlayacak." diye konuştu. Türkiye'deki temizlik ürünleri pazarının yaklaşık 10 milyar liralık bir hacme sahip olduğunu aktaran Dönmez, şunları kaydetti:

"BORON yüksek nitelikli bir pazarda 10 aylık kısa bir süre içinde yüzde 8'lik bir pazar payına sahip oldu. Toplam 30 bin ton satış rakamına ulaştık. Yıl sonunda, 32 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için geniş bir dağıtım ağı kurduk. Türkiye'de tüm büyük zincir mağazalarda yaklaşık 20 bin satış noktasında olacağız."