  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Boron’un pazar payı artıyor

’un pazar payı artıyor

Boron’un pazar payı artıyor
Giriş Tarihi: 9.11.2019

Enerji ve , yerli temizlik ürünü 'un yeni ürünlerinin lansman toplantısında, doğal mineralli temizlik ürünlerinin yaygınlaşmasında BORON'un öncü bir rol üstlendiğini söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yerli temizlik ürünü BORON'un yeni ürünlerinin lansman toplantısında, doğal mineralli temizlik ürünlerinin yaygınlaşmasında BORON'un öncü bir rol üstlendiğini söyledi. Dönmez, "Bugünden itibaren renkli ve beyazlar için sıvı ve toz olmak üzere dört farklı BORON raflardaki yerini almaya başlayacak." diye konuştu. Türkiye'deki temizlik ürünleri pazarının yaklaşık 10 milyar liralık bir hacme sahip olduğunu aktaran Dönmez, şunları kaydetti:

"BORON yüksek nitelikli bir pazarda 10 aylık kısa bir süre içinde yüzde 8'lik bir pazar payına sahip oldu. Toplam 30 bin ton satış rakamına ulaştık. Yıl sonunda, 32 bin tona ulaşmayı hedefliyoruz. Bunun için geniş bir dağıtım ağı kurduk. Türkiye'de tüm büyük zincir mağazalarda yaklaşık 20 bin satış noktasında olacağız."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Boron’un pazar payı artıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN