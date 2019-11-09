İhracatçıya büyük destek

Ticaret Bakanı Pekcan, “İhracatta devlet destekleri kapsamında yıl sonuna kadar firmalarımıza 3 milyar 754 milyon lira kaynak sağlamayı öngörüyoruz” dedi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan ihracatçıya müjde geldi. Pekcan, ihracatta devlet destekleri kapsamında yıl sonuna kadar ihracatçılara 3 milyar 754 milyon lira destek vermeyi öngördüklerini bildirdi.



SİGORTA İMKANLARI



Ticaret Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunum yapan Pekcan, yılın ilk 10 ayındaki dış ticaret rakamlarını değerlendirerek, dış ticaret dengesine 29 milyar 118 milyon dolarlık pozitif katkı sağlandığını belirtti. Pekcan, net ihracattaki bu olumlu performansın ekonomik büyümeye ciddi bir katkı sağladığını ifade etti. Pekcan, Türk Eximbank'ın finansman desteğini bu yıl 48,4 milyar dolara çıkaracaklarını belirterek, "Eximbank'taki KOBİ oranını artırmayı ve tabana yaymayı, firma sayısını artırmayı hedefliyoruz. Müşteri sayısında 11 bin 897'ye ulaştık, 12 bin 500'e çıkaracağız. KOBİ oranı yüzde 73'e ulaştı sayılır, hedefimizi yakaladık. Eximbank'ta sigorta konusunda yeniden yapılandırmaya gidiyoruz. Eximbank'ın sigorta imkanlarını genişletiyoruz." diye konuştu.



KAÇAKÇILIĞA DARBE VURULDU



Bu yıl 31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak elektronik sigara yakaladıklarını, 16 bin 600 ton kaçak akaryakıt tespit ettiklerini ifade eden Pekcan, kaçakçılıkla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.