Kamu işçilerinin maaşı iyileştiriliyor

Brüt maaşları 3 bin 500 liranın altında olan kamu işçilerine 150 lira iyileştirme yapılacak. 13 Aralık’ta ikramiyelerini alacak olan işçiler 2020’de artış bekliyor

Kamu işçilerinin yeni yılda ne kadar maaş zammı alacağı netleşiyor. Kamu kesimi toplu iş sözleşmesine göre brüt maaşları 3 bin 500 liranın altında olan işçilere 150 lira iyileştirme yapılacak. Diğer yandan 4D sürekli işçi statüsüne geçen işçilerin bazı mali haklarında iyileştirmeler devam ediyor. Bu çerçevede geçtiğimiz haftalarda işçilere eğitim ödemeleri yapıldı. Taşeron işçi tediye ikramiye ödemeleri 13 Aralık tarihinde yapılacak. Taşeron işçiler ile kamuya geçen işçilerin maaş zamları için 2020 yılında görüşmeler gerçekleştirilecek. Taşerondan kadroya geçen 4-D sürekli işçi statüsündeki işçilerin ilave tediye ikramiyelerinin taksitlerinin ödenmesine de devam ediliyor.



ENFLASYON FARKI



2020 yılında taşeron işçilerin alacakları en önemli ek ödeme tediye ikramiyesi olacak. İşçiler bu ikramiyelerini maaş oranlarına göre yıllık 52 gün üzerinden 4 taksit halinde alacaklar. En az ödeme 2019 yılında 792 TL ile asgari ücretli taşeron işçilere ödenirken bu rakamın 2020 yılında artması bekleniyor. Toplu sözleşmeyle yüksek hakem kurulu kararlarında kamu işçilerinin ne kadar maaş zammı alacağı belli oldu. Düşük maaşlı işçilere 150 lira iyileştirme yapılacak. 2019 yılında yüzde 8+4 oranında zam yapılması konusunda uzlaşmaya varılmıştı. 2020 yılında 3+3 zam ve enflasyon farkı verilecek. Kamu kurumlarında çalışan işçilere eğitim yardımı ödemelerinde; üç çocuğa kadar her çocuk için her ay 25 lira ödeme yapılacak. Eğitim düzeyine göre lise okullarındaki 120 lira, orta okullar için 110 lira, ilkokul için 100 lira üniversite öğrencileri için ise 140 lira eğitim desteği verilecek.



EN AZ 792 LİRA ALACAKLAR



Kamu kurumları birimlerinde çalışan işçiler için tediye ek ödemeleri için taksit ödemeleri 9 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Diğer ikramiye ödemelerinin yapılacağı tarih ise 13 Aralık olarak duyuruldu. En az ödemenin 792 lira olacağı açıklandı.



YENİDEN HESAP YAPILACAK



Binlerce çalışanın maaşı yeniden hesaplanacak. Hizmet İş Sendikası tarafından yapılan açıklamada, kamuda çalışan binlerce kişiyi ilgilendiren kararın Ankara 24. İş Mahkemesi'nde alındığı belirtildi. 2020 yılında yapılacak bir diğer ek ödeme ise Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri. Taşeron işçiler 2020 yılında gerçekleştirelecek görüşmelerde bayram ikramiyelerinin de artırılmasını isteyecek.