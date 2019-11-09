Pamukkale ayvası dünya pazarında

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üretilerek büyük bölümü ihraç edilen ayvada ikinci hasat dönemi başladı. Üreticileri ziyaret eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçenin ayvasıyla da adını dünyaya duyurduğunu ifade etti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üretilerek büyük bölümü ihraç edilen ayvada ikinci hasat dönemi başladı. Üreticileri ziyaret eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçenin ayvasıyla da adını dünyaya duyurduğunu ifade ederek, "İlçemizde yetişen ve ihraç edilen ürünlerin coğrafi işaret alarak Pamukkale ile özdeşleşmesi için çalışmalarınızı sürdürüyoruz" dedi. İlçede üretimi yapılan ayvaların yüzde 70'inin başta AB ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç edildiğini belirten Örki, "Pamukkale'nin ayvası dünyada da isim oldu" dedi.

HASAN DURNA